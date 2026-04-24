Il telescopio spaziale, lanciato nel 1990, ha rappresentato un passo importante per l’astronomia. Nel 1993, è stato necessario intervenire per correggere un errore nello specchio principale, che aveva compromesso le immagini iniziali. Questa riparazione ha permesso di proseguire le missioni scientifiche, che continueranno almeno fino al 2026. Durante gli anni successivi, sono state effettuate numerose scoperte che hanno ampliato la conoscenza dell’universo.

? Cosa sapere Il telescopio Hubble è stato lanciato nello spazio il 24 aprile 1990.. La riparazione dello specchio nel 1993 ha garantito scoperte scientifiche fino al 2026.. Il 24 aprile 1990 lo Space Shuttle Discovery ha trasportato in orbita il Telescopio spaziale Hubble, dando il via a un investimento tecnologico tra NASA e Agenzia Spaziale Europea che avrebbe ridefinito i parametri della ricerca cosmica. L’operazione, concepita per superare i limiti fisici delle osservazioni terrestri, ha previsto il posizionamento dello strumento sopra l’atmosfera terrestre. Questa scelta strategica di spesa mirava a eliminare le interferenze causate dall’aria, garantendo una nitidezza ottica precedentemente irraggiungibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hubble: dal grave errore dello specchio alle scoperte cosmiche

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