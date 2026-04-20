Durante il festival musicale si è assistito a una scena in cui il cantante, noto per i suoi problemi di salute mentale, ha visto risalire in classifica il brano del 2012 “Beauty and a Beat”. Nel frattempo, un altro artista ha preso la parola per presentare Justin Bieber, sottolineando con toni ironici che il pubblico era lì principalmente per lui, mentre si esibiva un altro gruppo musicale.

“So che siete qui per Justin Bieber, ma siamo felici di scaldare il pubblico per lui”. È così che Julian Casablancas degli Strokes, in maniera ironica e leggermente risentita, si era rivolto sabato scorso al pubblico del Coachella per introdurre l’Headliner di serata. Gli eterni ragazzi di New York forse avevano il presentimento che poco dopo il loro set ci sarebbe stato un qualcosa di difficilmente definibile come concerto. Gli unici strumenti utilizzati da Justin Bieber, un MacBook pro e un cavo HDMI decisamente lungo. “ History was made ”: il pubblico dei social è letteralmente impazzito alla scelta minimal ma efficace della popstar canadese di cantare sul palco (tra i più importanti al mondo) le proprie hit proiettando i vecchi videoclip, da headliner, con il cachet più alto di sempre.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Guardarsi allo specchio è diventato difficile”: dal racconto dei suoi problemi di salute mentale al Coachella 2026, Justin Biber si ritrova con il brano “Beauty and a Beat” (2012) in vetta alle classifiche

DA PEPSI A SAMSUNG: L'ITALIANO CHE STA RIVOLUZIONANDO IL DESIGN! MAURO PORCINI passa dal BSMT!

Notizie correlate

Il debutto controverso di Justin Bieber, i problemi tecnici e l'unico artista italiano cancellato: tutto sul Coachella 2026Il Coachella è senza dubbio uno degli eventi più amati e seguiti nel mondo della musica e dell'arte, al punto da essere diventato un punto di ritrovo...

Pari allo Stirpe, Inzaghi soddisfatto dai suoi: "Batterci è diventato difficile per tutti, il sogno non svanisce"Un pareggio che lascia inalterato il distacco dal Frosinone ma che, ovviamente, rischia di complicare in maniera definitiva la corsa alla promozione...