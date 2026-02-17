Brignone | Dal Grave Infortunio al Doppio Oro a Cortina la Rinascita di una Campionessa dello Sci

Federica Brignone ha superato un grave infortunio e ha vinto due medaglie d’oro ai Mondiali di Cortina, dimostrando una straordinaria rinascita. Dopo mesi di riabilitazione, la campionessa italiana ha dominato le gare di SuperG e Gigante, regalando un momento di grande entusiasmo agli appassionati di sci. La sua vittoria rappresenta anche la forza di una atleta che non si arrende di fronte alle difficoltà, portando a casa un risultato che resterà nella memoria degli appassionati.

Federica Brignone: La Rinascita di una Campionessa e l'Orgoglio di un'Italia che Ripartisce. Cortina d'Ampezzo, 17 febbraio 2026 – Federica Brignone ha scritto una pagina indimenticabile nella storia dello sci italiano, conquistando due medaglie d'oro ai Mondiali di Cortina d'Ampezzo nel SuperG e nel Gigante. Un trionfo che rappresenta il coronamento di un percorso di resilienza e determinazione, segnato da un grave infortunio che aveva messo a rischio il suo futuro agonistico. Dalla Battaglia al Ritorno: Un Percorso di Resilienza. La vittoria di Brignone non è solo un successo sportivo, ma un simbolo di rinascita.