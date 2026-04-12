Torre Prendiparte scalata record Bonzi diventa ’Spiderman urbano’ È il primo al mondo a riuscirci

Un giovane arrampicatore di 28 anni di Bologna ha stabilito un record mondiale, diventando il primo al mondo a scalare a mani nude una torre medievale. L’impresa si è svolta sulla Torre Prendiparte, una delle strutture storiche della città. La scalata, che ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, si è conclusa con successo, segnando un risultato senza precedenti nel panorama dell’arrampicata urbana.

Un’impresa che consegna a Bologna un primato mondiale assoluto: Andrea Bonzi, arrampicatore bolognese 28enne, è il primo uomo al mondo ad aver scalato a mani nude una torre medievale. Il palcoscenico di questa sfida senza precedenti è stata la storica Torre Prendiparte. Con i suoi sessanta metri di altezza e dodici piani, si tratta della seconda struttura più alta della città, subito dopo la celebre Torre degli Asinelli. Un maestoso edificio che da poco tempo è tornato a disposizione anche come casa e appartamento per vacanze esclusive. Una folla enorme di curiosi e cittadini si è radunata sotto il monumento, rimanendo con il naso all’insù e il fiato sospeso per l’intera durata della performance.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torre Prendiparte, scalata record. Bonzi diventa ’Spiderman urbano’. È il primo al mondo a riuscirci “Un’impresa mai vista al mondo”: la scalata della Torre PrendiparteBologna, 9 aprile 2026 – La prima volta al mondo: la scalata di una torre medievale, un'impresa mai realizzata finora. Aspettando la scalata della torre Prendiparte, il videoAndrea Bonzi, membro del collettivo Occhialinirosa, sabato 11 aprile tenterà la salita in sicurezza della torre di Bologna.