cambiamenti di clima e impatto sulla salute confronto al politeama

Domani al Politeama di Tolentino si terrà un evento promosso dall’Ordine dei medici di Macerata, dedicato ai cambiamenti climatici e al loro impatto sulla salute globale. La manifestazione inizierà alle 8,30 con le registrazioni e si concentrerà sulle conseguenze delle variazioni climatiche per la salute delle persone. Sono previsti interventi di esperti e professionisti del settore.

Cambiamenti climatici - Impatto sulla salute globale è il titolo dell’evento promosso dall’ Ordine dei medici di Macerata che si svolgerà domani (dalle 8,30 le registrazioni) al Politeama di Tolentino. Rientrando nel programma di educazione continua in medicina, permette di ottenere 4 crediti ecm a medici chirurghi, odontoiatri e veterinari. Ma è aperto anche ai non addetti ai lavori (fino ad esaurimento posti, registrazione online obbligatoria su www.betaeventi-cms.it). Organizzato dalla B. E. Beta Eventi srl sotto la supervisione e il coordinamento scientifico della pediatra, dottoressa Loredana Piermattei (nella foto), vedrà la partecipazione di tanti medici del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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