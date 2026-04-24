Hotel Preferiti | l’Antitrust indaga sul trucco delle commissioni

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha effettuato un'ispezione presso la sede italiana di una delle principali piattaforme di prenotazioni online il 22 aprile. La verifica riguarda le modalità di applicazione delle commissioni e possibili pratiche commerciali scorrette. L'azione si inserisce in un'indagine in corso, avviata per approfondire eventuali violazioni delle norme sulla concorrenza. La società coinvolta non ha ancora commentato i dettagli dell'operazione.

?? Cosa sapere L'Antitrust ispeziona la sede italiana del colosso delle prenotazioni online il 22 aprile. I programmi Partner Preferiti potrebbero favorire strutture con commissioni più elevate per la piattaforma. Il 22 aprile, i funzionari dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno condotto ispezioni presso la sede italiana del colosso delle prenotazioni online, supportati dal Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, per verificare presunte pratiche commerciali s .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hotel “Preferiti”: l’Antitrust indaga sul trucco delle commissioni Notizie correlate Booking sotto accusa, l’Antitrust indaga su visibilità delle strutture: ‘Selezionate non per qualità ma per commissioni’L’agenzia di prenotazione Booking è finita sotto l’indagine del Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette. Antitrust, istruttoria su Booking per pratiche commerciali scorrette: "Tra i consigliati hotel che forniscono commissioni più alte"La replica di Booking: "Stiamo collaborando pienamente con l’AGCM nell’ambito dell'indagine in corso e riteniamo che i nostri programmi dedicati ai... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L’Antitrust indaga su Booking: Favoriti b&b e hotel che pagano; Booking sotto accusa: l’Antitrust indaga sulla visibilità a pagamento degli hotel; Gli hotel consigliati su Booking potrebbero non essere i migliori: l’Antitrust avvia un’indagine; Booking nel mirino dell’Antitrust: gli hotel consigliati potrebbero non essere i migliori. Gli hotel consigliati su Booking potrebbero non essere i migliori: l’Antitrust apre un’indagineSecondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Booking avrebbe privilegiato alcune strutture presentandole come migliori o più convenienti ... fanpage.it L’Antitrust su Booking.com per possibili pratiche scorrette. «Pronti a collaborare»L’Antitrust accende un faro su booking.com per pratiche commerciali scorrette. Il sospetto è che nel posizionamento sulla sua piattaforma le strutture ricettive non siano favorite in virtù del rapport ... ecodibergamo.it Ma solo io ho fatto il contrario....hotel a disneyland e visitavo Paris in rer - facebook.com facebook Bruno Cefalà, chef del Rosa Grand Hotel Milano, con mano raffinata e sguardo rivolto al futuro senza dimenticare la tradizione, si misura con l'eccellenza italiana. Con ottimi risultati. #podcast di @gemmagaetani x.com