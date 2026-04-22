L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’indagine su Booking, il sito di prenotazioni online, per verificare le modalità di visibilità delle strutture presenti sulla piattaforma. Le indagini si concentrano sul fatto che alcune strutture potrebbero essere favorite non in base alla qualità, ma in funzione delle commissioni pagate al portale. La questione riguarda il modo in cui vengono presentate le strutture agli utenti e le eventuali conseguenze sulla libera scelta.

L’agenzia di prenotazione Booking è finita sotto l’indagine del Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette. L’Antitrust ha avviato un’istruttorianei confronti della società olandese e delle sue controllate,Booking.comInternational B.V. e Booking.com (Italia),per possibili pubblicità ingannevolilegate alla presentazione delle strutture ricettive sulla piattaforma. Secondo l’Antitrust Booking.com presenterebbe le strutture ricettive aderenti ai programmi“Partner Preferiti”e“Partner Preferiti Plus”comeselezionate in base alla qualità del servizio e al rapporto qualità-prezzo, sebbenei requisiti di accesso a questi programmi non sembrino garantire queste caratteristicheda parte delle strutture associate.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Booking sotto accusa, l’Antitrust indaga su visibilità delle strutture: ‘Selezionate non per qualità ma per commissioni’

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