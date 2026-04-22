Antitrust istruttoria su Booking per pratiche commerciali scorrette | Tra i consigliati hotel che forniscono commissioni più alte

Le autorità antitrust hanno avviato un’istruttoria nei confronti di una nota piattaforma di prenotazioni online per pratiche commerciali considerate scorrette. Secondo le accuse, tra i soggetti consigliati vi sarebbero hotel che offrono commissioni più alte rispetto ad altri. La società coinvolta ha risposto affermando di collaborare pienamente con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’ambito dell’indagine in corso.

La replica di Booking: "Stiamo collaborando pienamente con l’AGCM nell’ambito dell'indagine in corso e riteniamo che i nostri programmi dedicati ai partner, che sono facoltativi per le strutture ricettive, soddisfino i requisiti della normativa a tutela dei consumatori" Antitrust ha avviato u.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Antitrust, istruttoria su Booking per pratiche commerciali scorrette: "Tra i consigliati hotel che forniscono commissioni più alte" Notizie correlate Leggi anche: Booking.com finisce nel mirino dell’Antitrust per pratiche commerciali scorrette: gli hotel consigliati potrebbero non essere i migliori Booking, Antitrust apre istruttoria per pratiche commerciali scorrette(Adnkronos) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Booking. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Booking, Antitrust apre un’istruttoria: ecco qual è il motivo; Booking, l’Antitrust apre un’istruttoria per pratiche commerciali scorrette; Booking sotto la lente dell'Antitrust: aperta un'istruttoria per pratiche commerciali scorrette. Che cosa è successo; Antitrust: avviata un'istruttoria contro Booking.com per presunte pratiche commerciali scorrette. Antitrust apre istruttoria su Booking.com per possibili pratiche scorretteL’Autorità contesta il sistema dei partner preferiti: posizionamenti e vantaggi grafici legati alle commissioni L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confr ... liberoreporter.it Booking.com, istruttoria Antitrust per pratiche commerciali scorrette: con il sistema dei «preferiti» il rischio di pagare di piùSecondo l’Autorità i vantaggi dei programmi «Partner Preferiti» e «Partner Preferiti Plus» non sarebbero necessariamente legati a criteri oggettivi di qualità del servizio o di rapporto qualità-prezzo ... corriere.it Ferrero sotto indagine europea per differenze di prezzo tra Paesi Ue L’Antitrust Ue indaga su Ferrero per possibili restrizioni alla libera circolazione dei prodotti e differenze di prezzo nel mercato unico. Ispezioni tra Italia e Lussemburgo, rischio sanzioni fino al - facebook.com facebook L’Antitrust apre un’istruttoria su Booking. Era ora. Secondo l’Antitrust, questa multinazionale metterebbe in campo una pratica scorretta volta ad avvantaggiare non chi lavora meglio e garantisce un servizio di qualità, ma chi paga più commissioni. Da anni q x.com