Antitrust istruttoria su Booking per pratiche commerciali scorrette | Tra i consigliati hotel che forniscono commissioni più alte

Da ilgiornaleditalia.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità antitrust hanno avviato un’istruttoria nei confronti di una nota piattaforma di prenotazioni online per pratiche commerciali considerate scorrette. Secondo le accuse, tra i soggetti consigliati vi sarebbero hotel che offrono commissioni più alte rispetto ad altri. La società coinvolta ha risposto affermando di collaborare pienamente con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’ambito dell’indagine in corso.

La replica di Booking: "Stiamo collaborando pienamente con l’AGCM nell’ambito dell'indagine in corso e riteniamo che i nostri programmi dedicati ai partner, che sono facoltativi per le strutture ricettive, soddisfino i requisiti della normativa a tutela dei consumatori" Antitrust ha avviato u.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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