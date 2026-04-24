Horse Green Day 2026 l' appuntamento a Palazzo della Ragione

Il 27 aprile a Padova si terrà l’Horse Green Day 2026, una giornata dedicata allo sviluppo economico territoriale e al turismo rurale con il coinvolgimento del cavallo. L’evento si svolgerà presso il Palazzo della Ragione ed è promosso nell’ambito del progetto “Italia con il Cavallo”. La manifestazione riunirà operatori e appassionati interessati a diverse iniziative legate al settore equino e alle attività di valorizzazione del territorio.

Padova ospiterà il prossimo 27 aprile, presso il Palazzo della Ragione, l’Horse Green Day 2026, giornata dedicata allo sviluppo economico territoriale e al turismo rurale “con il cavallo”, promossa nell’ambito del progetto “Italia con il Cavallo”.La scelta della sede non è casuale: il Salone del.🔗 Leggi su Padovaoggi.it [Vengeful Woman] She Gave Up Everything for Love, Only to Be Betrayed—Now, She Has Awakened... Notizie correlate "Palazzo della Ragione e le sue piazze"Ideato da Pietro d’Abano nel suo impianto teorico e realizzato da Giotto, il Salone di Padova nacque all’inizio del Trecento come espressione... Gam, visita di Palazzo della Ragione e Galleria arte modernaNel 1193 iniziò la costruzione - che si concluse invero in tempi rapidi - di uno dei primi edifici in Italia destinato a funzioni pubbliche: il... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Horse Green Day 2026, l'appuntamento a Palazzo della Ragione il 27 aprile 2026; A Padova l’Horse Green Day 2026 rilancia il ruolo del cavallo nello sviluppo del turismo rurale; Horse Green Day – Veneto con il cavallo; TEDxPadova – Boom. The sound of the future bursting into the present. Turismo equestre per rilanciare le aree interne. Decolla il piano dall’Horse Green DayIl turismo equestre ambasciatore di un’economia rurale innovativa e driver strategico per il rilancio delle aree interne. è il ‘ cavallo di battaglia’ per un nuovo turismo lento ed esperienziale che ... lanazione.it Leggi l'articolo - I Green Day tornano a colpire: Revolution Radio tra energia punk e critica sociale #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella - facebook.com facebook