Gam visita di Palazzo della Ragione e Galleria arte moderna

Nel centro di Verona, il Palazzo della Ragione ha aperto di nuovo le sue porte al pubblico. La visita si è concentrata sulla Galleria d’arte moderna, ma anche sulla storia dell’edificio, che risale al 1193. In quel periodo, i lavori per costruire uno degli edifici pubblici più antichi d’Italia si conclusero in fretta. Oggi, il palazzo rappresenta ancora un simbolo importante della città, tra passato e presente.

Nel 1193 iniziò la costruzione - che si concluse invero in tempi rapidi - di uno dei primi edifici in Italia destinato a funzioni pubbliche: il Palacium Communis Veronae, nel cuore pulsante della città. Sede delle magistrature comunali, al suo interno si stabilirono il dazio della seta e.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su Palazzo della Ragione

