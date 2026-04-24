Hormuz l’Iran incassa i primi pedaggi Trump | Affonderemo le posamine

L’Iran ha iniziato a riscuotere pedaggi nel Passo di Hormuz, confermando così il suo coinvolgimento economico nella zona. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che verranno affondate le mine presenti nello stretto, rivendicando il controllo totale della via marittima. Non sono stati forniti dettagli sui ricavi ottenuti da Teheran, mentre le autorità statunitensi annunciano un rafforzamento delle operazioni di rimozione degli ordigni nelle acque strategiche.

La crisi nello Stretto di Hormuz si intensifica in una sequenza di mosse militari, dichiarazioni politiche e operazioni sul campo che delineano uno scenario sempre più teso tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore, Washington ha rafforzato la propria postura operativa nell’area. Il Comando centrale statunitense ha confermato di aver imposto a 31 navi di invertire la rotta o rientrare in porto, nell’ambito del blocco navale contro Teheran, mentre la Marina americana ha condotto un’operazione nell’Oceano Indiano, fermando la petroliera senza bandiera MT Majestic X, accusata di trasportare greggio iraniano. Secondo il Dipartimento della Difesa, si è trattato di un’interdizione marittima con ispezione, inserita in una strategia più ampia per interrompere le reti di commercio illegale legate all’Iran.🔗 Leggi su Laverita.info

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Nessun accordo tra Usa e Iran, Trump: fermeremo le navi che hanno pagato il pedaggio a Teheran

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