Dopo una tregua temporanea nella tensione tra Stati Uniti e Iran, gli Stati Uniti hanno mantenuto il blocco navale nello Stretto di Hormuz, dove le navi con sigilli iraniani continuano a pagare un pedaggio. Recentemente, il presidente ha ordinato di usare la forza contro le navi posamine nella zona. La situazione rimane complessa, con le operazioni militari che proseguono nonostante la pausa temporanea nei combattimenti ufficiali.

(Adnkronos) - Dopo la tregua prolungata a tempo indeterminato da Donald Trump nella guerra tra Iran e Usa, prosegue tuttavia il blocco navale americano a Hormuz. Oggi, giovedì 23 aprile, secondo le ultime notizie le forze statunitensi hanno ordinato a 31 navi di invertire la rotta o di tornare in porto. Intanto, nel giorno in cui il tycoon ha ordinato alla Marina militare Usa di "sparare per distruggere" qualsiasi nave posamina presente nelle acque nello Stretto, Teheran incassa i primi proventi del padaggio riscosso per il transito. Nel frattempo Trump "non ha fretta di concludere l'accordo con l'Iran", ha spiegato lo stesso presidente americano a Fox News, precisando che "la politica, incluse le elezioni di midterm, non influirà sui tempi".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump ordina di spare contro navi posamine a Hormuz. Iran incassa proventi dal pedaggio dello Stretto - Diretta

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