Hormuz Trump annuncia | Usa hanno totale controllo dello Stretto affonderemo ogni nave posamine

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che il controllo dello Stretto è totale e che ogni nave con mine sarà affondata. Ha precisato che lo stretto è chiuso finché l’Iran non concluderà un accordo e ha ordinato di intervenire con la forza contro le imbarcazioni sospettate di aver posizionato mine nelle acque del passaggio marittimo. La decisione è stata comunicata pubblicamente senza ulteriori dettagli sulle operazioni in corso.

Nell’attesa di sapere quando le delegazioni diWashington e Teherantorneranno a sedersi intorno ad un tavolo, il presidente degli Stati UnitiDonald Trumpè tornato a fare la voce grossa e a mostrarsi in totale controllo degli eventi. Sul social Truth, il tycoon ha infatti trionfalmente annunciato chela Marina statunitense ha preso il totale controllo dello Stretto di Hormuz, e nessuna nave potrà uscire o entrare senza l’approvazione di Washington. Nonostante le dichiarazioni di Trump, infatti, la principale difficoltà dellariapertura dello Stretto di Hormuzriguardala presenza dei numerosi ordigni navali posati da Teheran. Un rischio che, come segnala laCnn, potrebbe prolungarsi ben oltre la fine del conflitto, con gravi ripercussioni a livello economico.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Hormuz, Trump annuncia: “Usa hanno totale controllo dello Stretto, affonderemo ogni nave posamine” Notizie correlate Trump: «Ho dato ordine di affondare le navi posamine a Hormuz, abbiamo il controllo totale dello Stretto» – La direttaNel 55esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran gli Stati Uniti hanno licenziato il capo della Marina con effetto immediato, senza fornire... Iran, sotto attacco basi e consolati Usa in Medio Oriente: Pasdaran annunciano controllo totale dello stretto di HormuzIn un momento storico in cui le informazioni corrono veloci e le guerre si sviluppano su più fronti contemporaneamente, comprendere con esattezza... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Teheran richiude Hormuz: 'L'accordo con gli Usa è lontano'. Trump: 'Israele vero alleato non come altri' - LIVE; Hormuz e il blocco navale contro l’Iran: cosa significa davvero la mossa degli Usa; Medio Oriente: falliti i colloqui a Islamabad, Trump annuncia blocco navale dello stretto di Hormuz; Scatta il blocco di Hormuz. Trump: 'Le navi che lo violano saranno eliminate' - LIVE. Guerra in Iran: Trump annuncia nuovi colloqui con TeheranAlta tensione nella guerra in Iran tra Usa e Teheran. Donald Trump ha annunciato la possibilità di nuovo colloqui venerdì. newsmondo.it Tregua Usa-Iran, Trump annuncia lo stop ai raid: riapre lo Stretto di Hormuz, Islamabad ospita i negoziatiTregua Usa-Iran di 2 settimane: Trump annuncia lo stop ai raid, Teheran conferma il cessate il fuoco e riapre lo Stretto di Hormuz. Negoziati il 10 aprile a Islamabad. infodifesa.it Donald Trump ha ordinato alle forze americane di sparare e a qualsiasi nave che metta mine nello Stretto di Hormuz https://shorturl.at/QuAUp - facebook.com facebook #Trump: “Sparare e uccidere” chi posiziona mine a #Hormuz Ordine alla Marina #Usa, triplica sforzi dragamine #Iran x.com