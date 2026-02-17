Apparecchiature diagnostiche in ospedali e case di comunità | l’on Lidia Adorno M5S ottiene audizione in Commissione UE all' Ars

L’onorevole Lidia Adorno del Movimento 5 Stelle ha richiesto e ottenuto un’audizione in Commissione “UE” all’Ars per chiarire come vengono usate le risorse del PNRR per acquistare apparecchiature diagnostiche in ospedali e case di comunità. La deputata ha sottolineato che la Regione ha investito milioni di euro in queste tecnologie, spesso senza un’adeguata trasparenza sui criteri di scelta. Durante l’audizione, Adorno ha portato all’attenzione alcuni casi di apparecchiature inutilizzate o obsolete, che secondo lei potrebbero essere state acquistate senza un reale bisogno.

La deputata regionale Lidia Adorno, del Movimento 5 Stelle, ha chiesto ed ottenuto audizione dinanzi alla Commissione "Esame delle attività dell'Unione Europea" al fine di fare chiarezza rispetto alle cosiddette "Grandi apparecchiature", acquistate dalla Regione facendo ricorso ai fondi del PNRR Missione 6: Salute M6C2-1.1.1.2 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Grandi apparecchiature" per case, ospedali di comunità ed altre strutture sanitarie. Dopo una serie di accessi agli atti che non hanno ottenuto risposte esaustive, la parlamentare pentastellata chiederà chiarimenti all'assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, ed al dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica, Salvatore Iacolino.