Un'eventuale assenza di Hojlund potrebbe influenzare significativamente la sfida tra Napoli e Milan in programma questa sera. Il giocatore, che si trova in fortissimo dubbio, ha avuto qualche problema che mette a rischio la sua partecipazione alla partita. La situazione viene monitorata attentamente nelle ore che precedono il calcio d'inizio, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Napoli-Milan, 31^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. I rossoneri e i partenopei si giocano al momento il secondo posto con l'Inter che resta in testa al campionato: primo posto consolidato dopo il 5-2 di ieri sera contro la Roma. Queste potrebbero essere le scelte di Conte e Allegri. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Oliveira; Gutiérrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Højlund. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Füllkrug, Nkunku. Occhio però alla notizia dell'ultimo minuto. Secondo quanto riportato da 'Il Mattino' ci potrebbero essere problemi importanti per Antonio Conte in vista della partita di questa sera al 'Maradona': la presenza di Hojlund sarebbe in forte dubbio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allarme rosso per Conte: Hojlund in fortissimo dubbio per Napoli-Milan

Napoli-Milan, probabili formazioni: problemi per Hojlund, è in dubbioAllarme rosso in casa Napoli perché la presenza di Hojlund questa sera è in forte dubbio.

Lobotka Napoli, allarme per Conte: fastidio muscolare e presenza in forte dubbio contro il TorinoMercato Milan, frenata dal Brasile per Andrè: il Corinthians non apre al trasferimento e definisce insufficiente la proposta Rinnovo Vlahovic, la...

Temi più discussi: Napoli-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Max Allegri: Io prossimo ct dell'Italia? Sto bene al Milan, spero di restarci. Corsa a due con Antonio Conte?; Pastore: Risultato Inter-Roma influenzerà Napoli-Milan. Se i nerazzurri non vincessero scatta...; Napoli-Milan, tre i cambi rispetto a Cagliari per Conte.

Napoli-Milan, probabili formazioni: problemi per Hojlund, è in dubbioAllarme rosso in casa Napoli perché la presenza di Hojlund questa sera è in forte dubbio. Problemi per il danese ma Conte spera ancora in un recupero in extremis. ilmattino.it

Diretta Napoli-Milan, pre-partita: le possibili scelte di Conte ed AllegriIl Napoli ospita il Milan al Maradona lunedì 6 aprile alle 20:45 per la 30ª giornata di Serie A: segui qui la cronaca diretta in tempo reale ... tuttonapoli.net

Napoli-Milan: Politano verso la panchina, Leao e Pulisic pronti a entrare facebook

Sapore di Napoli-Milan importante in chiave scudetto Questa sera #NapoliMilan è su #DAZN dalle 19:45 con 4-3-2-1 powered by SisalTipster x.com