Stasera si gioca Napoli contro Milan, ma ci sono preoccupazioni per la presenza di Hojlund. Il giocatore danese non è sicuro di scendere in campo a causa di un problema fisico. La squadra allenata da Conte spera ancora in un suo recupero all’ultimo momento, ma la sua partecipazione resta in dubbio. La partita si avvicina e le formazioni potrebbero essere influenzate dall’incertezza sulla disponibilità del giocatore.

Allarme rosso in casa Napoli perché la presenza di Hojlund questa sera è in forte dubbio. Problemi per il danese ma Conte spera ancora in un recupero in extremis. Rudy. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli-Milan, probabili formazioni: problemi per Hojlund, è in dubbio

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