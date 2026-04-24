Hojlund azzurro | questo è un film

Rasmus Hojlund indossa la maglia azzurra e si prepara ad affrontare le prossime sfide. Con 14 reti segnate in questa stagione, si avvicina al suo miglior risultato personale. È considerato un elemento chiave nel reparto offensivo, con caratteristiche fisiche notevoli e un fiuto del gol che lo distingue. Il suo ruolo nel team è stato consolidato e rappresenta una presenza importante nel settore avanzato.

Lui è il presente e il futuro. Rasmus Hojlund ha spalle enormi, gote che luccicano quando sorride, un fiuto del gol mai tramontato, 14 reti in stagione (a meno tre dal suo record personale) e un film che la tv danese sta girando in questi giorni in suo onore. De Laurentiis lo riscatterà per 44 milioni e di fatto sarà uno dei calciatori più cari pagati dal Napoli. Ma non è solo il futuro. Ora è soprattutto il presente, perché servono i suoi gol per blindare la Champions e il secondo posto. Qui non si è fatto ancora re, anche perché il gioco di Conte non sembra essere fatto per un centravanti come lui. Si è dovuto tramutare nel clone di Lukaku e se l’è cavata egregiamente.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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