Hojlund ha commentato su Instagram, rispondendo a Yerry Mina, che aveva criticato il suo modo di giocare. Il calciatore ha affermato che Mina non gioca a calcio e che gli arbitri continuano a tollerarlo. Nonostante abbia evitato di cadere nelle provocazioni, il suo messaggio ha attirato molta attenzione e si è diffuso rapidamente sui social.

Fortunatamente è stato capace di non cadere nella solita provocazione di Mina, ma non per questo Hojlund ha deciso di restare in silenzio: il suo commento sotto un post Instagram di CalcioNapoli24 è presto diventato virale. I dettagli. Il commento di Hojlund su Yerry Mina. Il post Instagram sottolineava come Yerry Mina avesse strizzato il petto del danese al minuto 78 del match contro il Cagliari. Nei commenti, Hojlund piccato: “Questo ragazzo non gioca a calcio. Gli arbitri continuano a permetterlo. non è la prima partita di questa stagione.” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CalcioNapoli24 (@calcionapoli24.it) Con Durosinmi del Pisa ci era riuscito a scatenare una reazione e a farlo espellere; l’altro ieri, no. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hojlund attacca Yerry Mina: “Questo ragazzo non gioca a calcio e gli arbitri continuano a permetterlo”

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