Genoa Napoli colpo azzurro al fotofinish | Hojlund trascina Conte a -6 dalla vetta

Il Napoli batte il Genoa 3-2 in una partita emozionante e ricca di colpi di scena. Hojlund segna il gol decisivo nel recupero, portando gli azzurri a meno sei dalla vetta della classifica. I partenopei mostrano carattere e determinazione e continuano l’assalto alla capolista, mentre il Genoa esce a testa alta dopo aver lottato fino all’ultimo minuto.

Inter News 24 Genoa-Napoli termina con un rocambolesco 2-3 che lancia gli uomini di Antonio Conte all’inseguimento della capolista. In un Marassi infuocato, il posticipo tra i rossoblù e i campani regala emozioni degne di un thriller sportivo. Il Napoli strappa tre punti d’oro vincendo 3-2 contro un indomito Genoa, portandosi provvisoriamente a sei lunghezze di distanza dalla capolista, i nerazzurri di Milano, che saranno impegnati domani nel delicato match contro il Sassuolo. La cronaca di un match infinito. La gara si sblocca immediatamente. Dopo soli tre minuti, il Grifone passa in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Ruslan Malinovskyi, trequartista ucraino dotato di un mancino fulminante. 🔗 Leggi su Internews24.com

