Genoa Napoli colpo azzurro al fotofinish | Hojlund trascina Conte a -6 dalla vetta

Il Napoli batte il Genoa 3-2 in una partita emozionante e ricca di colpi di scena. Hojlund segna il gol decisivo nel recupero, portando gli azzurri a meno sei dalla vetta della classifica. I partenopei mostrano carattere e determinazione e continuano l’assalto alla capolista, mentre il Genoa esce a testa alta dopo aver lottato fino all’ultimo minuto.

Inter News 24 Genoa-Napoli termina con un rocambolesco 2-3 che lancia gli uomini di Antonio Conte all’inseguimento della capolista. In un Marassi infuocato, il posticipo tra i rossoblù e i campani regala emozioni degne di un thriller sportivo. Il Napoli strappa tre punti d’oro vincendo 3-2 contro un indomito Genoa, portandosi provvisoriamente a sei lunghezze di distanza dalla capolista, i nerazzurri di Milano, che saranno impegnati domani nel delicato match contro il Sassuolo. La cronaca di un match infinito. La gara si sblocca immediatamente. Dopo soli tre minuti, il Grifone passa in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Ruslan Malinovskyi, trequartista ucraino dotato di un mancino fulminante. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Genoa Napoli, colpo azzurro al fotofinish: Hojlund trascina Conte a -6 dalla vetta Approfondimenti su Genoa Napoli Diretta gol Serie A: Hojlund al fotofinish, Genoa Napoli 2-3! Il Napoli conquista una vittoria sofferta sul campo del Genoa, con Hojlund che segna il gol decisivo nel finale. Hojlund trascina il Napoli: Sabatini esalta il colpo azzurro Hojlund si conferma protagonista e trascina il Napoli verso una vittoria importante, che vale l'accesso alla finale di Supercoppa. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Napoli Genoa: l' esultanza al goal di Hojlund #forzanapolisempre #sscnapoli #napoligenoa Ultime notizie su Genoa Napoli Argomenti discussi: Calciomercato Napoli, visite terminate per Alisson Santos: attesa per l'ufficialità; Retroscena Napoli, dopo infortunio Di Lorenzo si è provato il doppio colpo in casa Sporting: offerta per Fresneda; Calciomercato Serie A, il pagellone di Sportmediaset: voto 5,5 al Napoli; Napoli, colpo last-minute: Alisson è azzurro. Visite mediche a Roma, poi la firma. Genoa-Napoli 2-3, gol e highlights: decide Hojlund al 95' su rigore (col Napoli in dieci)Leggi su Sky Sport l'articolo Genoa-Napoli 2-3, gol e highlights: decide Hojlund al 95' su rigore (col Napoli in dieci) ... sport.sky.it Genoa-Napoli 2-3: video, gol e highlightsUna partita pazzesca dove è successo di tutto con un finale epico per il Napoli: vittoria al 95' su rigore con Hojlund in dieci uomini. Genoa avanti nel primo tempo su rigore assegnato dopo appena 11 ... sport.sky.it Serie A, Genoa-Napoli: 2-3: successo in extremis per gli azzurri in 10 uomini dal 76’ Alle 20.45 Fiorentina-Torino, la Viola cerca punti salvezza contro i granata di Baroni. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-s facebook Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali #SkySport #SkySerieA x.com

