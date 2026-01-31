Hockey pista | oggi gioca la Serie B con un derby tutto da vedere Domani Correggio ospita il Trissino Scandiano a Forte dei Marmi Rotellistica-Modena dal sapore di A2

Oggi si gioca un derby di Serie B di hockey su pista tra Rotellistica Scandianese e Modena. Le due squadre si sfidano in una partita che promette emozioni e intensità, con i tifosi già in fermento. Domani, invece, il Correggio ospiterà il Trissino, mentre il Scandiano sarà in trasferta a Forte dei Marmi. Un fine settimana ricco di sfide importanti per le formazioni di questa categoria.

Week-end particolare di hockey su pista, questo, con le due formazioni di Serie A2 impegnate domani, oltre al Correggio di Serie B, mentre oggi i riflettori sono tutti sulle due squadre scandianesi di Serie B e in particolare sulla Rotellistica Scandianese di Daniele Uva, di scena nel derby con Modena. Iniziamo dalla Serie A2, per dire che domani si giocano due gare che coincidono con la fine del girone d’andata. Correggio. Nel girone A, la Bdl Minimotor Correggio (capolista a 17 punti pari al Thiene) ospita domani alle 18 al Dorando Pietri il Trissino (14). Gara complicata e da vincere, perché se Correggio e Thiene finiscono a pari punti il girone d’andata, saranno i gol a decidere se la semifinale di Coppa Italia di metà febbraio si giocherà in Emilia o in Veneto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L'hockey su pista riprende con il debutto della Serie A2 e l'inizio della Serie B.

