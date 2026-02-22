Afterglow è un manga romantico che non dovete assolutamente perdere

Da screenworld.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il manga Afterglow ha riscosso grande interesse perché narra una storia d’amore intensa e coinvolgente. La serie si distingue per i personaggi che affrontano emozioni profonde e situazioni realistiche. La sua uscita è stata causata dall’attesa di molti lettori appassionati di storie romantiche. Le illustrazioni dettagliate e i dialoghi sinceri catturano l’attenzione fin dalle prime pagine. Chi cerca una narrazione autentica troverà in Afterglow un’opzione da non perdere.

afterglow 232 un manga romantico che non dovete assolutamente perdere
© Screenworld.it - Afterglow è un manga romantico che non dovete assolutamente perdere

Chi ama le storie d’amore, soprattutto quello intense, è in arrivo Afterglow, il manga perfetto per quello che cercate. Ecco il comunicato stampa: Per chi non smetterebbe mai di festeggiare San Valentino, ma non si accontenta del semplice romanticismo ed è alla ricerca di qualcosa di più passionale e spicy è in arrivo una novità J-POP Manga particolarmente hot! Il 24 febbraio esce in libreria, fumetteria e in tutti gli store online Afterglow di Wagimoko Wagase, una storia d’amore Boy’s Love dai toni espliciti e sensuali raccolta in un elegante volume unico. Afterglow -©J-Pop Manga Kiyotaka Higuchi, una brillante carriera in cardiochirurgia davanti a sé, viene trasferito di punto in bianco in un paesino del Kyushu come medico internista. 🔗 Leggi su Screenworld.it

J-POP Manga presenta Afterglow di Wagimoko WagaseJ-POP Manga annuncia l’uscita di Afterglow di Wagimoko Wagase, in uscita il 24 febbraio.

“Dal cenone all’ospedale”. Botulino e salmonella, attenti a questi cibi: non dovete assolutamente mangiarliRecenti casi di intossicazione alimentare in provincia di Campobasso, con esiti tragici, evidenziano l’importanza di prestare attenzione a cibi come il botulino e la salmonella.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: J-POP Manga presenta Afterglow di Wagimoko Wagase; Un cardiochirurgo incontra uno yakuza in Afterglow; J-POP Manga presenta Afterglow di Wagimoko Wagase; J-POP Manga presenta Afterglow di Wagimoko Wagase.

J-POP Manga: le novità di febbraio 2026J-POP Manga ha svelato tutte le novità e le opere in continuazione che potremo acquistare nel corso di febbraio 2026. akibagamers.it