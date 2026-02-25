Assassin and Cinderella è il manga demenziale che dovete leggere assolutamente

Volete leggere un manga divertente e surreale? Ottimo, grazie a J-POP Manga, è in arrivo Assassin and Cinderella. Ecco il comunicato stampa: Una avvenente spia riceve una proposta di matrimonio dal sicario che è stata incaricata di controllare. Sarà vero amore o un’astuta trappola? Assassin and cinderella -©J-Pop Manga Esce per J-POP Manga il 3 marzo il primo volume di Assassin and Cinderella di Yuzo Natsuno. Chi si è innamorato di Shinpei in Firefly Wedding troverà qui un nuovo protagonista impossibile da ignorare. E chi ha adorato le dinamiche di Lei e il suo cane da guardia, ma desidera una versione più matura, amerà la nuova coppia di Assassin and Cinderella fin dal primo capitolo. Neneko è una spia inviata dalla propria agenzia per tenere d’occhio il sicario dell’organizzazione rivale. Quando la sua identità viene svelata, si rassegna a morire per mano dell’assassino, ma riceve invece una proposta inaspettata, ovvero. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Afterglow è un manga romantico che non dovete assolutamente perdereIl manga Afterglow ha riscosso grande interesse perché narra una storia d’amore intensa e coinvolgente.

“Dal cenone all’ospedale”. Botulino e salmonella, attenti a questi cibi: non dovete assolutamente mangiarliRecenti casi di intossicazione alimentare in provincia di Campobasso, con esiti tragici, evidenziano l’importanza di prestare attenzione a cibi come il botulino e la salmonella.

Argomenti discussi: Assassin and Cinderella – Il romance spicy in arrivo per J-Pop Manga; Tutto quello che sappiamo su Assassin and Cinderella manga; Assassin and Cinderella: il manga arriva in Italia.

Assassin and Cinderella, spie e passione nella nuova proposta romance di Yuzo Natsuno J-Pop Manga porta in Italia una commedia sentimentale dai toni spicy tra intrighi, convivenza forzata e un amore sospeso tra verità e inganno. #AssassinandCinderella - facebook.com facebook