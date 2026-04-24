Una appassionata di bellezza condivide la sua esperienza con la lanolina, spiegando come questa abbia cambiato il suo modo di prendersi cura delle labbra. Utilizza diversi prodotti come balsami, burrocacao e oli, mostrando come la cura delle labbra sia una routine quotidiana. La testimonianza si concentra sull’efficacia di questo ingrediente e sulla sua preferenza rispetto ad altri prodotti, senza approfondimenti tecnici o opinioni personali.

Balsami labbra, burrocacao, oli lenitivi, quando si tratta di prendersi cura delle proprie labbra vale davvero tutto. Finché non si prova un ingrediente che mette fine alle lunghe ricerche del prodotto migliore e che soddisfi tutte le esigenze delle nostre labbra. Un ingrediente come la lanolina. Ma di cosa si tratta esattamente? Cos’è la lanolina. Quando compriamo un prodotto ad hoc per le labbra, solitamente gli ingredienti di punta che siamo abituate a vedere sulle confezioni sono i burri, come quello di karité o gli oli, come quello di argan, di jojoba o di cocco, fino al classico burro di cacao. Tutti componenti ricchissimi di nutrenti e di benefici per le labbra ma che a volte possono non essere sufficienti.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ho provato la lanolina e da beauty obsessed ti spiego perché io e le mie labbra non possiamo più farne a meno

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