Dopo anni di decolorazioni e uso intensivo di piastra, i miei capelli avevano perso lucentezza, si spezzavano facilmente e apparivano secchi. Provo il pre-shampoo, e in breve tempo noto miglioramenti. Ora non posso più farne a meno.

True story di come il pre-shampoo ha salvato, davvero, i miei capelli. Quando, dopo anni di decolorazioni, slick back e un uso selvaggio della piastra hanno iniziato a spezzarsi, perdere lucentezza e apparire secchi nonostante shampoo e balsamo costanti, ho capito che dovevo fare qualcosa di diverso. Così ho deciso di provare un prodotto di cui avevo sentito tanto parlare sui social: il pre-shampoo. All’inizio, come spesso accade, ero scettica: come poteva un prodotto da usare prima dello shampoo cambiare davvero la texture dei capelli? E invece fin dalla prima applicazione ho sentito una differenza incredibile. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ho provato il pre-shampoo per i miei capelli rovinati e ora non posso più farne a meno

Approfondimenti su Capelli Rovinati

Ultime notizie su Capelli Rovinati

