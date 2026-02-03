Elisabetta De Feo e le sue quattro figlie | Io resto qui fra le mie montagne Appena ho potuto ho restaurato l' hotel di famiglia Sono felice perché questo è il lavoro che amo

Elisabetta De Feo, insieme alle sue quattro figlie, ha deciso di restare tra le montagne delle Dolomiti bellunesi. Appena ha potuto, ha sistemato l’hotel di famiglia, un lavoro che le dà grande soddisfazione. La sua storia parla di passione per le montagne e di resistenza, in un’area pronta ad accogliere le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Elisabetta De Feo, 48 anni, gestisce con le sue quattro figlie l'hotel Maè a Mareson in valle di Zoldo. Insieme a Bella, il loro cane, formano un team rigorosamente al femminile. Una storia di famiglia, la sua, che affonda le radici nel primo Novecento. Ma insieme una scelta chiara: ad un certo punto si è ripresa l'albergo di proprietà iniziando un restauro importante e portando la sua idea di ospitalità. «Il mio bisnonno Vito De Feo era stato mandato a Longarone per fare il militare. Qui incontra Antonietta, si innamora e quando finisce il servizio di leva torna in Puglia, si carica un carretto con vino e specialità e attraversa l'Italia a piedi per ritornare qui. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

