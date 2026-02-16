Arisa ha dichiarato di sentirsi isolata e a disagio quando le dicono che possiede la voce più bella, proprio mentre si prepara a salire sul palco del 76esimo Festival di Sanremo con il brano “Magica favola”. La cantante partecipa alla manifestazione dopo aver già vinto due volte, aver ottenuto un secondo posto e aver condotto una serata dell’evento, e questa volta porta una canzone scritta insieme a Giuseppe Anastasi, Galeffi e Mamakass.

Arisa sarà in gara al 76esimo Festival di Sanremo con “Magica favola”, brano scritto dalla stessa Arisa con Giuseppe Anastasi, Galeffi e Mamakass, che segna il suo ritorno sul palco dell’Ariston dopo due vittorie, un secondo posto e una partecipazione come co-conduttrice. “Magica favola” sarà inclusa in “Foto Mosse”, il suo nuovo album in uscita nella prossima primavera a cinque anni dal suo precedente lavoro. Nella serata dei duetti del Festival, Arisa salirà sul palco insieme al Coro del Teatro Regio di Parma per interpretare “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia. “Ho sempre amato la canzone di Fiorella e di Ruggeri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"L'Inno d'Italia di Laura Pausini? Non l'avrei saputo fare così. Mi sento isolata e a disagio quando mi dicono che ho la voce più bella": così Arisa

