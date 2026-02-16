L’Inno d’Italia di Laura Pausini? Non l’avrei saputo fare così Mi sento isolata e a disagio quando mi dicono che ho la voce più bella | così Arisa
Arisa ha dichiarato di sentirsi isolata e a disagio quando le dicono che possiede la voce più bella, proprio mentre si prepara a salire sul palco del 76esimo Festival di Sanremo con il brano “Magica favola”. La cantante partecipa alla manifestazione dopo aver già vinto due volte, aver ottenuto un secondo posto e aver condotto una serata dell’evento, e questa volta porta una canzone scritta insieme a Giuseppe Anastasi, Galeffi e Mamakass.
Arisa sarà in gara al 76esimo Festival di Sanremo con “Magica favola”, brano scritto dalla stessa Arisa con Giuseppe Anastasi, Galeffi e Mamakass, che segna il suo ritorno sul palco dell’Ariston dopo due vittorie, un secondo posto e una partecipazione come co-conduttrice. “Magica favola” sarà inclusa in “Foto Mosse”, il suo nuovo album in uscita nella prossima primavera a cinque anni dal suo precedente lavoro. Nella serata dei duetti del Festival, Arisa salirà sul palco insieme al Coro del Teatro Regio di Parma per interpretare “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia. “Ho sempre amato la canzone di Fiorella e di Ruggeri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
“Se non mi piace una canzone, non mi capita di andare nella pagina a insultare. Da quando mi concentro sulla vita offline sento che ho meno panico”: parla Laura Pausini
Laura Pausini ha raccontato di aver smesso di insultare le canzoni che non le piacciono e di sentirsi più tranquilla da quando si concentra di più sulla vita offline.
“Le polemiche sull’inno alla cerimonia delle Olimpiadi? Vasco e Celine Dion mi hanno difesa, mi sento il cuore esplodere”: parla Laura Pausini
Laura Pausini si è lasciata andare a una confessione sincera, spiegando che le polemiche sull’inno nazionale durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina l’hanno sorpresa e turbata.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Laura Pausini, l’Inno di Mameli divide i social: Versione sontuosa, anzi no, ha rovinato Fratelli d’Italia; Olimpiadi, Laura Pausini canta l'inno d'Italia: il video da brividi; Pausini emoziona con l’Inno di Mameli. Mariah Carey, Bocelli e Ghali illuminano i Giochi; Olimpiadi, chi canta l’Inno si fa male: Laura Pausini è solo l’ultima artista contestata. Prima di lei Arisa, Noemi e altri nomi eccellenti.
Vasco Rossi difende Laura Pausini per l’inno alle Olimpiadi 2026: Andate a farvi f…Vasco Rossi non ci sta e scende in campo in prima persona per difendere Laura Pausini. La cantante, sommersa di critiche per il modo in cui ha cantato l'inno ... lapresse.it
Morgan commenta l'inno italiano cantato da Laura Pausini08 feb 2026 - Il musicista, in video, ha detto la sua sull'esibizione della Pausini alla cerimonia delle Olimpiadi ... rockol.it
#Sanremo2026 Andrea Bocelli super-ospite della serata finale, sabato 28 febbraio. Lo ha annunciato il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ieri a ‘Domenica In’ aggiungendo che, con Eros Ramazzotti e Laura Pausini, “rappresentano i tre grandi nomi l - facebook.com facebook
Arisa: "La mia versione dell’Inno o quella di Laura Pausini Ecco perché solo lei può interpretarlo" x.com