Francesco Baccini ha dichiarato che la sua esperienza con Music Farm è stata difficile, descrivendola come una gabbia che lo ha portato a perdere il controllo. Ha anche affermato di non aver mai seguito il festival di Sanremo, interrompendo la visione della televisione negli anni Novanta. Dopo il successo del suo album del 1992, intitolato “Nomi e cognomi”, il cantante si appresta a pubblicare un nuovo capitolo di quel progetto entro la fine dell’anno.

Dopo “ Nomi e cognomi ”, il suo album di maggior successo pubblicato nel 1992, Francesco Baccini è pronto per il secondo capitolo di quel progetto, in uscita entro la fine dell’anno. “Già tempo fa mi chiedevano quando avrei fatto il numero 2, ma io non faccio canzoni a comando, che è poi il motivo per cui me ne andai da una major, la Warner”, racconta il cantautore in un’intervista a “ La Stampa ”. “Per contratto avevo l’obbligo di fare un disco ogni anno e mezzo, ma questo per me non è mai stato un lavoro”, fa sapere, rivendicando il proprio modo di intendere la musica: “Anche prima di diventare famoso, quando ho dormito in macchina per un anno, a Milano, il mio ultimo pensiero era vendere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Music Farm era una gabbia e sono impazzito. Sanremo? Non l’ho mai guardato in vita mia, ho smesso di vedere la tv negli anni Novanta”: così Francesco Baccini

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