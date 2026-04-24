Hera impegno per il territorio | Diamo spazio a cultura e memoria

Hera celebra i suoi 140 anni di attività con un'iniziativa dedicata alla cultura e alla memoria del territorio. Giuseppe Gagliano, Direttore Centrale Comunicazione e Relazioni Esterne dell'azienda, ha annunciato che dopo Bologna, la mostra verrà esposta anche a Modena. L'iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione delle radici locali e della storia aziendale, coinvolgendo la comunità e promuovendo momenti di riflessione culturale.

Giuseppe Gagliano, Direttore Centrale Comunicazione e Relazioni Esterne di Hera, 140 anni di storia. Un anniversario importante per il Carlino che, dopo Bologna, porta la propria mostra a Modena. Qual è il ruolo del Gruppo Hera in questo anniversario? "Il sostegno alle iniziative per i 140 anni de Il Resto del Carlino e per gli 80 anni della redazione modenese si inserisce pienamente nel nostro approccio di creazione di valore condiviso. Da sempre il Gruppo Hera è profondamente radicato nel territorio e lo dimostra la sua storia: nato nel 2002 dall’aggregazione di 11 aziende municipalizzate, alcune con oltre un secolo di vita, grazie alla...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Hera, impegno per il territorio: "Diamo spazio a cultura e memoria" The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Ferrarese, Grazzi nuovo leader Bersaglieri: tra tradizione, memoria e impegno sociale per il territorio. Hera, un miliardo di investimenti e 2,1 miliardi "restituiti" al territorio: approvato il bilancio 2025Il bilancio approvato dal Cda segna un balzo del 20% negli interventi su ambiente e reti. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Hera, impegno per il territorio: Diamo spazio a cultura e memoria; Cà Bianchi, il cuore dell’acqua a Sarsina: centrale completamente rinnovata e controllata da remoto da Hera; Occhi sulla storia, la mostra per i 140 anni de Il Resto del Carlino, arriva a Modena; Appennino bolognese all’avanguardia, ecco il nuovo depuratore Hera a Monteacuto Vallese. Hera, impegno per il territorio: Diamo spazio a cultura e memoriaIl direttore Gagliano: Il sostegno all’iniziativa si inserisce nel nostro approccio per creare valore condiviso ... msn.com Hera: Massimo impegno per limitare l’impatto degli interventi. Al lavoro anche di notteEcco il punto sul cantiere. Dopo le prime operazioni preliminari, dalla prossima settimana i lavori del Gruppo Hera entreranno nel vivo con la posa delle nuove tubature in via Foro Boario, in accordo ... ilrestodelcarlino.it MODIFICHE ALLA VIABILITÀ A causa di lavori urgenti alla condotta idrica (Hera), via Crispi sarà CHIUSA AL TRANSITO il 22 e 23 aprile. Dove: Da via Menotti a piazza Libertà. Quando: Tutto il giorno, mercoledì e giovedì. - facebook.com facebook