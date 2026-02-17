Ferrarese Grazzi nuovo leader Bersaglieri | tra tradizione memoria e impegno sociale per il territorio

Virgilio Grazzi, originario del Ferrarese, è stato nominato nuovo comandante dei Bersaglieri dell’Alto Ferrarese dopo aver vinto la selezione interna. La sua nomina segna un passaggio importante per il gruppo, che unisce la passione per la storia e l’impegno verso la comunità locale. Grazzi, che ha già partecipato a molte iniziative di volontariato, promette di rafforzare i legami tra i Bersaglieri e il territorio. La scelta è arrivata in un momento in cui il gruppo vuole rinnovarsi e mantenere vive le tradizioni.

Virgilio Grazzi alla Guida dei Bersaglieri dell'Alto Ferrarese: Un Passaggio di Testimone tra Tradizione e Futuro. Ferrara accoglie un nuovo leader per i suoi Bersaglieri. Virgilio Grazzi è stato eletto presidente dell'Associazione Bersaglieri dell'Alto Ferrarese, succedendo a Luciano Querzoli. L'elezione, avvenuta domenica scorsa, rappresenta una continuità nell'impegno dell'associazione verso la comunità locale e la valorizzazione delle tradizioni militari e civiche del territorio. Un cambio al vertice che si inserisce in un contesto di rinnovato interesse per il ruolo delle associazioni di volontariato e la preservazione della memoria storica. Bersaglieri, il nuovo direttivo. Il presidente è Virgilio Grazzi Domenica scorsa, Virgilio Grazzi ha assunto il ruolo di presidente dei Bersaglieri dell'Alto Ferrarese: l'assemblea dei soci lo ha scelto dopo aver ascoltato i suoi progetti per il prossimo anno. Virgilio Grazzi è stato eletto domenica scorsa, dall'assemblea dei soci, alla guida dei Fanti piumati dell'Alto Ferrarese. Figlio dell'8° Reggimento Bersaglieri, Grazzi ha assunto l'incarico con orgoglio. Questa mattina ho presenziato, insieme al Vice Sindaco Mauro Zanella e all'Assessore Francesca Lambertini, in rappresentanza di tutta l'Amministrazione comunale, all'assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo della sezione Alto Ferrarese dell'Associazione Bersaglieri.