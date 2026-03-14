Hellas Verona - Bologna le probabili formazioni Gialloblu in fiducia Sammarco recupera Lirola

L'Hellas Verona si appresta a sfidare il Bologna in una partita che vedrà i gialloblù con Sammarco disponibile e Lirola recuperato. La squadra si è allenata negli ultimi giorni, mostrando un miglioramento rispetto alle settimane precedenti. I giocatori sono pronti a scendere in campo, mentre l’allenatore ha definito le probabili formazioni per la sfida in programma.

Dopo la vittoria di Bologna l’Hellas ritrova entusiasmo. Il tecnico: «C’è più fiducia nel gruppo. Contro il Genoa serviranno attenzione e spirito di squadra» L’Hellas Verona si prepara a tornare in campo dopo una settimana di lavoro vissuta con un clima decisamente diverso rispetto alle precedenti. La vittoria ottenuta a Bologna ha restituito fiducia e serenità al gruppo gialloblù, riaccendendo le speranze di salvezza, pur nella consapevolezza che la rimonta resta complicata. Domenica 15 marzo alle 12.30, allo stadio Bentegodi, la squadra di Paolo Sammarco affronterà il Genoa nella gara valida per la 29esima giornata di Serie A Enilive 202526, uno scontro diretto che può pesare molto nella corsa alla permanenza in categoria, anche in vista del confronto tra Cremonese e Fiorentina in programma lunedì sera. 🔗 Leggi su Veronasera.it Articoli correlati Leggi anche: Bologna - Hellas Verona, le probabili formazioni. Assenze pesanti per i gialloblu, ma Sammarco non si arrende Hellas Verona - Napoli, le probabili formazioni. Sammarco recupera pedine importanti: «Servono orgoglio e compattezza»Alla vigilia della sfida contro il Napoli, l’Hellas Verona prova a ricompattarsi in uno dei passaggi più delicati del campionato. Una raccolta di contenuti su Hellas Verona Temi più discussi: Serie A Enilive 2025/26 | Con cuore e grinta il Verona rimonta il Bologna e guadagna i tre punti; Calcio Serie A: Bologna-Hellas Verona 1-2; Bologna rimontato: l'Hellas Verona ribalta 2-1 i felsinei; Bologna Hellas Verona in tv e streaming: dove vedere la partita. Saluti romani e cori fascisti dei tifosi dell’Hellas in stazione a Bologna: Un insulto alla cittàLa denuncia: saluti romani e cori fascisti dei tifosi dell'Hellas Verona in stazione a Bologna: Insulto alla nostra città. veronaoggi.it Bologna-Verona 1-2: il gol di Rowe non basta, l'Hellas vince in rimontaLa squadra di Italiano cade in casa fermando a tre la striscia di vittorie consecutive in campionato. Succede tutto nella ripresa: Rowe la sblocca girando in porta a fil di palo, il Verona la ribalta ... sport.sky.it Hellas Verona FC added a new photo. - Hellas Verona FC - facebook.com facebook Giovanni Simeone es el MÁXIMO GOLEADOR de Torino en la Serie A. vs. Roma. vs. Lazio. vs. Napoli. vs. Pisa. vs. Hellas Verona. vs. Lazio. vs. Parma. x.com