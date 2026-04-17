India siamo stati invitati da Francia e Gb alla missione per Hormuz

L'India ha dichiarato di aver ricevuto un invito dal Regno Unito e dalla Francia a partecipare alla missione dei Volenterosi volta a garantire la sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz. La comunicazione ufficiale conferma l'invito, senza fornire ulteriori dettagli su eventuali accordi o date di partecipazione. La questione riguarda le attività militari e di sorveglianza nella regione strategica.

L'India afferma di essere stata invitata dal Regno Unito e dalla Francia ad aderire alla missione dei Volenterosi per ripristinare la navigazione sicura attraverso lo Stretto di Hormuz. L'annuncio del portavoce del ministero degli Esteri indiano, ripreso da Al Jazeera e da Reuters, arriva mentre si intensificano gli sforzi internazionali per ripristinare la navigazione sicura attraverso lo stretto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - India, siamo stati invitati da Francia e Gb alla missione per Hormuz Notizie correlate Leggi anche: Board of Piece, Tajani: "Siamo stati invitati come osservatori, ma non siamo membri" Board of Piece, Tajani: "Siamo stati invitati come osservatori, ma non siamo membri" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 16 febbraio 2026 "Siamo stati invitati questa riunione come osservatore.