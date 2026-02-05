L’ultrà interista coinvolto nel lancio del petardo durante la partita tra Cremonese e Inter si pente e chiede scusa. Martedì è finito in carcere, e ora il giudice deciderà sulle misure cautelari. L’uomo ha ammesso di aver sbagliato, rivolgendosi direttamente ad Audero, alle società e ai tifosi.

Milano, 5 febbraio 2026 – "Chiedo scusa ad Audero, alle due società e a tutti i tifosi". Sono parole di pentimento quelle dell' ultrà interista, finito in carcere martedì 3 febbraio per aver lanciato il petardo che, il primo febbraio, ha stordito il portiere Emil Audero durante la partita Cremonese-Inter. Petardo contro Audero: trovato il vero responsabile. Arrestato un 19enne legato al tifo organizzato dell’Inter "Gesto evitabile, non ho pensato alle conseguenze”. Il giovane 19enne, assistito dall'avvocato Mirko Perlino, è stato interrogato dalla gip Giulia Marozzi nell'udienza di convalida dell'arresto con flagranza differita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Petardo in campo, l’ultrà interista si pente: “Chiedo scusa ad Audero, ai club e ai tifosi”. Il giudice deciderà la misura cautelare

Approfondimenti su Inter Ultrà

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Inter Ultrà

Argomenti discussi: Petardo contro Audero: la decisione del Giudice Sportivo sull'Inter; Perché sto giocando ancora? Perché sono in campo?: Audero racconta gli attimi dopo lo scoppio…; Petardo su Audero l'ultras sarà arrestato Cosa rischia l'Inter; Audero colpito da petardo, cosa rischia l’Inter.

Inter, petardo in campo, arrestato ultrà, ecco chi era. Sarebbe giusto 0-3 a tavolino? Web in tiltPetardo lanciato dalla curva su Audero: portiere resta in campo, tifoso ferito e arrestato. Multa all’Inter, rischio chiusura della Curva Nord ma evitata sconfitta a tavolino ... sport.virgilio.it

Vergogna allo ‘Zini’, un petardo scoppia vicino ad Audero: cosa rischiano l’Inter e i suoi tifosiBrutto episodio in Cremonese-Inter: petardo lanciato in campo dai tifosi dell'Inter ad Audero. Squalifica, multa e non solo: cosa rischiano ... calciomercato.it

Arrivata la decisione del Giudice Sportivo in merito al petardo lanciato in campo da un tifoso dell’#Inter e scoppiato accanto al portiere #Audero, durante la partita contro la Cremonese. 50.000 euro di multa al club nerazzurro. Ed una diffida specific facebook

È piantonato all'ospedale Maggiore di Cremona il tifoso dell'Inter che ieri ha lanciato in campo il petardo esploso a fianco del portiere Audero. Stando a quanto si apprende da fonti investigative, il tifoso non apparterrebbe a gruppi organizzati e si sarebbe ferit x.com