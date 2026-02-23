Affidato in prova ha gente in casa | scatta il blitz Trovata cocaina hashish e marijuana

Un uomo di 32 anni, affidato in prova, è stato sorpreso con droga in casa, portando all’intervento dei carabinieri di Migliarino. Durante un controllo, i militari hanno trovato cocaina, hashish e marijuana, confermando le cattive abitudini dell’uomo. La presenza di sostanze illegali dimostra come il suo affidamento in prova non abbia fermato il suo comportamento. La vicenda si è conclusa con un arresto sul posto.

Per l'uomo è dunque scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell'autorità giudiziaria estense, è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Nel primo pomeriggio di lunedì 23, il Tribunale di Ferrara ha convalidato l'arresto e rinviato l'udienza dibattimentale al 20 marzo prossimo.

