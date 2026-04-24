Durante un tour australiano, l’entourage di Harry e Meghan ha modificato il percorso previsto a Bondi Beach il 17 aprile. In quel momento, una bagnante presente sulla spiaggia ha ignorato il caos intorno ai protagonisti, attirando l’attenzione sui social media. La scena si è diffusa rapidamente online, diventando un fenomeno virale. La presenza di paparazzi e l’attenzione mediatica hanno caratterizzato la visita della coppia nella località australiana.

? Cosa sapere L'entourage di Harry e Meghan devia il percorso a Bondi Beach il 17 aprile.. L'indifferenza di una bagnante durante il tour australiano diventa un fenomeno virale sui social.. Il 17 aprile a Bondi Beach, l’entourage di Harry e Meghan ha dovuto deviare il proprio percorso per aggirare una donna distesa sul proprio asciugamano, ignara del clamore generato dalla presenza della coppia reale. Durante l’ultimo giorno del tour australiano dei duchi di Sussex, la scena si è svolta nel cuore dell’attività balneare di Sydney. Mentre i fotografi, la folla e le guardie del corpo in divisa coordinata circondavano il passaggio dei protagonisti, una bagnante è rimasta concentrata sulla scrittura del proprio taccuino, protetta da un paio di occhiali da sole.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Harry e Meghan travolti: la bagnante che ignora il caos reale

Harry e Meghan: il video che conferma il loro AMORE Trend 2025 shock!

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