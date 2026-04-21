Una donna australiana ha attirato l’attenzione sui social media dopo aver ignorato completamente il principe Harry e Meghan Markle mentre passavano sulla spiaggia di Bondi a Sydney, venerdì scorso. La scena è stata catturata in un video che è rapidamente diventato virale. La donna, che si trovava sulla battigia, non ha mostrato alcun segno di riconoscimento o reazione di fronte alla presenza dei due, lasciando molti utenti a discutere sulla sua indifferenza.

Una donna australiana è diventata una star dei social media per un motivo del tutto inaspettato: aver completamente ignorato il principe Harry e Meghan Markle durante la loro visita a sorpresa a Bondi Beach, a Sydney, venerdì scorso. Mentre centinaia di persone si accalcavano intorno ai duchi del Sussex nell’ultimo giorno del loro tour in Australia, questa bagnante è rimasta imperturbabile sul suo telo da mare, intenta a scrivere qualcosa su un quaderno, come se facesse le parole crociate. @news.com.au One woman’s complete indifference is peak Bondi attitude. #princeharry #meghanmarkle #bondibeach #sydney #royals? original sound –....🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Harry e Meghan ignorati in spiaggia: la bagnante resta indifferente mentre passano e il video è virale

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