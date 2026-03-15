Harry e Meghan hanno espresso il loro disappunto in merito a una nuova biografia della famiglia reale britannica scritta da Tom Bower. In una dichiarazione, hanno definito il libro come una raccolta di teorie del complotto e melodrammi, evidenziando la loro insoddisfazione riguardo ai contenuti pubblicati. La loro reazione arriva poco dopo la pubblicazione del volume.

Harry e Meghan hanno accusato Tom Bower, autore di una nuova biografia della famiglia reale britannica, di "teoria del complotto e melodramma". In alcuni estratti del libro, pubblicati dal Times, Bower afferma che la regina Camilla avrebbe confidato a un'amica che Meghan Markle aveva "fatto il lavaggio del cervello" al principe Harry. Scrive inoltre che Meghan è diventata un "elemento di divisione" ed è stata vista dal Principe di Galles e da Kate Middleton, Principessa del Galles, come una "minaccia". Un portavoce del Duca e della Duchessa di Sussex ha dichiarato che Bower "ha da tempo oltrepassato il limite tra critica e ossessione".... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Harry e Meghan furiosi per l'ultima biografia reale: "Teorie del complotto"

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