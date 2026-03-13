Half Man | la nuova sfida di Richard Gadd tra passato e presente

Richard Gadd presenta Half Man, un nuovo dramma televisivo che esplora i legami di un’amicizia di trent’anni. La serie si concentra sulla relazione tra due amici e sui ricordi condivisi, evidenziando come certi passaggi possano assumere un ruolo di minaccia. La narrazione alterna passato e presente, offrendo uno sguardo diretto sui momenti chiave che hanno segnato il loro rapporto.

. Richard Gadd torna sul piccolo schermo con Half Man, un dramma intenso che scava nelle crepe di un’amicizia lunga trent’anni e svela come i ricordi più profondi possano trasformarsi in un pericolo imminente. Ad aprile arriva Half Man, la nuova serie in sei episodi ideata dal vincitore dell’ Emmy Richard Gadd, autore che negli ultimi anni ha dimostrato una rara capacità di trasformare storie intime in racconti universali. Il progetto, atteso su HBO Max in Italia e nei principali mercati internazionali mentre nel Regno Unito sarà trasmesso anche da BBC One e disponibile su BBC iPlayer, promette di portare sullo schermo un dramma intenso che attraversa oltre trent’anni di vita e di segreti. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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