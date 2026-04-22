Il pignoramento a Cicala De Luca respinge le dimissioni | Vicenda vecchia nessuna irregolarità attuale

L'ex assessore del comune di Messina ha annunciato le sue dimissioni, ma ha poi precisato che non ci saranno conseguenze. La vicenda riguarda un pignoramento di circa 439 mila euro, legato a questioni fiscali di anni passati. L'ex assessore ha dichiarato che si tratta di una faccenda vecchia e che al momento non ci sono irregolarità in corso. La notizia si è diffusa nei giorni scorsi, suscitando attenzione sulla situazione finanziaria dell'ex politico.

Le dimissioni ci sono state, ma non avranno seguito. È questo il primo punto fermo del caso che ieri ha coinvolto l'ex assessore del comune di Messina Roberto Cicala, al centro della polemica per un maxi-pignoramento da circa 439mila euro legato a vicende fiscali pregresse.A chiarire la posizione.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Notizie correlate

De Luca difende Cicala: “Basta sciacalli, è un attacco elettoraleCateno De Luca ha lanciato un durissimo attacco contro coloro che starebbero orchestrando una campagna di delegittimazione nei confronti di Roberto...

Leggi anche: Il fisco bussa alla porta dell'ex assessore ai Tributi, per Cicala pignoramento da oltre 400mila euro

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Il fisco bussa alla porta dell'ex assessore ai Tributi, per Cicala pignoramento da oltre 400mila euro; Maxi pignoramento a Cicala, Russo attacca: Questione etica e politica, ora serve chiarezza; Messina. Il pignoramento da 439mila euro all’ex assessore ai Tributi, Cicala: il ciabattino che cammina con le scarpe rotte?; Per l’ex assessore ai Tributi Cicala pignoramento da oltre 400mila euro.

Il maxi pignoramento a Cicala si trasforma in caso politico. De Luca: Cartella vecchia, è intimidazione. L'ex assessore: Nessuna elusioneIl diretto interessato del caso del giorno ha spiegato che «sono debiti da partita Iva, nati tra il 2010 e il 2014, per difficoltà ad incassare crediti, come avviene spesso per aziende in piccoli comu ... msn.com

Cicala rassegna le dimissioni da Equità Urbana, De Luca lo difende: Le ho già strappate«So quanto è bravo Roberto Cicala, con lui lavoro e continuerò a lavorare». Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, è intervenuto ieri sera sul caso del maxi-pignoramento notificato al presidente di E ... sikilynews.it

Il caso pignoramento, De Luca: “Contro Cicala sciacalli”. L’ex assessore: “Vi spiego tutto” Ieri sera diretta social con i due. "Fatti privati. Respingerò le dimissioni da presidente di Equità urbana a Taormina. Siamo abituati alle intimidazioni", afferma il capo di Sc - facebook.com facebook

Crisi Regione, @pierolacorazza: non è vendetta allo ‘sgarro’ di Cicala La crisi non si risolverà facendo pagare lo ‘sgarro’ ad un assessore non adeguato. È una crisi più strutturale tra l’esperienza della destra lucana e la Basilicata consiglio.basilicata.it/consigli x.com