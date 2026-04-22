Il pignoramento a Cicala De Luca respinge le dimissioni | Vicenda vecchia nessuna irregolarità attuale
L'ex assessore del comune di Messina ha annunciato le sue dimissioni, ma ha poi precisato che non ci saranno conseguenze. La vicenda riguarda un pignoramento di circa 439 mila euro, legato a questioni fiscali di anni passati. L'ex assessore ha dichiarato che si tratta di una faccenda vecchia e che al momento non ci sono irregolarità in corso. La notizia si è diffusa nei giorni scorsi, suscitando attenzione sulla situazione finanziaria dell'ex politico.
Le dimissioni ci sono state, ma non avranno seguito. È questo il primo punto fermo del caso che ieri ha coinvolto l'ex assessore del comune di Messina Roberto Cicala, al centro della polemica per un maxi-pignoramento da circa 439mila euro legato a vicende fiscali pregresse.A chiarire la posizione.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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