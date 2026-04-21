Il fisco bussa alla porta dell' ex assessore ai Tributi per Cicala pignoramento da oltre 400mila euro
L'ex assessore comunale con delega ai tributi è stato coinvolto in un procedimento fiscale che ha portato a un pignoramento superiore ai 400 mila euro. La notifica di questa azione viene notificata dall'Agenzia delle Entrate, che ha richiesto il recupero delle somme dovute. L'ex assessore, che in passato si occupava delle pratiche di riscossione, si trova ora dalla parte opposta, come soggetto destinatario del recupero crediti.
Un pignoramento da oltre 400mila euro. Il fisco bussa alla porta dell'ex assessore comunale Roberto Cicala che nella giunta Basile aveva proprio la delega all'accertamento e riscossione dei tributi e che adesso si trova dall'altro lato della barricata. Cicala da anni si è distinto come.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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