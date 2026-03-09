Durante un bombardamento in Libano, il parroco maronita di Qlayaa, padre Pierre El Rai, di 50 anni, è stato ucciso mentre stava soccorrendo un parrocchiano ferito. L’incidente ha coinvolto direttamente il sacerdote, che si trovava sul posto al momento dell’attacco. La notizia è stata confermata dalle autorità locali e dai presenti nella zona interessata.

Il parroco maronita di Qlayaa, in Libano, padre Pierre El Rai è morto all’età di 50 anni durante un bombardamento. A riferirlo ai media vaticani è stato padre Toufic Bou Merhi, francescano della Custodia di Terra Santa, parroco dei latini a Tiro e Deirmimas. Secondo quanto riferito, un primo attacco aveva colpito una casa della sua zona, tra le montagne del sud del Paese. Il prete si era allora diretto a soccorrere un parrocchiano ferito, ma un successivo attacco non gli ha lasciato scampo. Il sacerdote è rimasto ferito, “ma non ce l’ha fatta”. Padre Toufic ha raccontato: “C’era stato un primo attacco, che aveva colpito una casa nella zona della sua parrocchia, in montagna, ferendo uno dei parrocchiani”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ucciso in un bombardamento in Libano il parroco di Qlayaa, stava soccorrendo un parrocchiano ferito

