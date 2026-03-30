Un infermiere è stato aggredito da un paziente mentre si trovava in ospedale per ricevere cure. La vittima ha riportato lievi lesioni a seguito dell’aggressione, che è avvenuta in presenza di altri operatori sanitari. La polizia ha denunciato un uomo di 36 anni residente ad Aprilia per aver provocato danni fisici all’infermiere durante l’intervento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Era in ospedale per ricevere cure mediche quando, secondo quanto ricostruito, avrebbe aggredito un infermiere provocandogli lievi lesioni. Per questo un uomo di 36 anni di Aprilia, già noto alle forze di polizia, è stato deferito in stato di libertà dai Carabinieri con l’accusa di lesioni personali ai danni di personale esercente una professione sanitaria. L’intervento dei Carabinieri. L’episodio si è verificato presso l’ ospedale di Aprilia. I militari della locale Stazione sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata al 112 Nue, che indicava una aggressione avvenuta poco prima all’interno della struttura sanitaria. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Infermiere picchiato dal paziente che curava; denunciato 36enne di Aprilia

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