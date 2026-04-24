C lasse 1981, sorriso contagioso, lunghissimi capelli neri e una silhouette da modella. Di passaggio a Milano per una serie di corsi di formazione dedicati al suo metodo Miracle Touch, la massaggiatrice brasiliana Renata França ci ha dedicato il tempo di un’intervista. Le abbiamo chiesto come sia diventata la body espert più richiesta al mondo, con i suoi massaggi corpo prenotati in largo anticipo anche dalle top model di Victoria’s Secret prima delle sfilate. Massaggi viso e corpo: cos’è il Metodo Renata Franca X I segreti del massaggio corpo rimodellante secondo la beauty guru Renata França. Renata França, che nel mondo dei massaggi ha una fama al pari di una rockstar, si è costruita da zero e ha reso il suo approccio al linfodrenaggio e al rimodellamento corporeo un codice riconosciuto ed esportato in tutto il mondo.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ha il soprannome di "miracolo" per i suoi effetti immediati su cellulite e ristagni: il "Miracle Touch" è il massaggio più richiesto dalle top model. Ce lo racconta la sua ideatrice

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La top model è la prima Global Beauty Ambassador del brand, nonché protagonista del lancio del nuovo Prada Touch, il blush da portare sempre con séIl mondo beauty di Prada inaugura un nuovo capitolo, e lo fa scegliendo Bella Hadid come prima Global Ambassador.