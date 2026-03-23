B ianca Balti ha deciso di brillare. Per festeggiare i suoi 42 anni, lo scorso 19 marzo, la top model ha scelto di trasformare un locale storico di Milano in un palcoscenico vibrante. Il tema della serata? Il movimento “Club Kids” che animava la New York tra gli anni Ottanta e Novanta. La modella di Lodi è apparsa radiosa, sfoggiando uno stile che mescola sapientemente provocazione, grinta e una ritrovata voglia di divertirsi senza freni. Bianca Balt: i look più belli di ieri e di oggi. guarda le foto Paillettes e scollature: il look di Bianca Balti firmato Dsquared2. Il vero protagonista della serata è stato l’outfit. Bianca ha indossato un mini abito d’argento tempestato di paillettes, una creazione firmata Dsquared2. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non la solita festa di compleanno. La top model voleva ballare in compagnia degli amici più cari. E lo ha fatto

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