Prada annuncia la nomina di Bella Hadid come prima Global Beauty Ambassador del brand, segnando un nuovo passo nel suo percorso nel settore della bellezza. La modella sarà protagonista del lancio del nuovo prodotto, un blush chiamato Prada Touch, pensato per essere portato ovunque. La scelta di Hadid rappresenta un elemento di novità per il marchio, che si prepara a presentare il suo nuovo capitolo nel mondo della cosmetica.

Il mondo beauty di Prada inaugura un nuovo capitolo, e lo fa scegliendo Bella Hadid come prima Global Ambassador. Un volto simbolo della sua visione contemporanea, che segna un momento significativo nella strategia del marchio nel settore cosmetico. Dopo il debutto nel 2023 con le collezioni skincare e make-up Prada Skin e Prada Color, il brand si pone l’obiettivo di affermare ancora di più la sua presenza nel settore del beauty. Come? Con un approccio ancora più definito: formule ad alte prestazioni, design istintivo e un’idea di bellezza libera e sperimentale, cara all’essenza della donna Prada. La scelta di Bella Hadid accompagna proprio questa evoluzione. 🔗 Leggi su Amica.it

La top model è la prima Global Beauty Ambassador del brand, nonché protagonista del lancio del nuovo Prada Touch, il blush da portare sempre con sé

