HC Sannio | l’Under 16 chiude il campionato al 2° posto dell’Area 7

L’Under 16 del club di Benevento, affiliato a Prime Service, ha concluso il campionato al secondo posto dell’Area 7. Dopo aver ottenuto due punti cruciali nella lotta per restare in serie A Silver grazie a una vittoria contro una squadra di Girgenti, il team non è riuscito a replicare quel risultato durante la trasferta a Chieti. La stagione si è quindi conclusa con questa posizione di rilievo nella classifica regionale.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Club di Benevento, targato Prime Service, dopo aver conquistato due punti fondamentali nella lotta per la permanenza nella serie A Silver con la splendida vittoria contro il Girgenti, non è riuscito a ripetersi nella trasferta di Chieti. I teatini, al termine di una gara molto combattuta fino a pochi minuti dal termine, hanno conquistato i due punti in palio e festeggiato la matematica salvezza. Discorso rinviato per i sanniti che dovranno conquistare ancora un punto per ottenere matematicamente il traguardo auspicato oppure attendere buone notizie dal campo di Monteprandone dove si recherà sabato il Girgenti. I...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - H.C. Sannio: l’Under 16 chiude il campionato al 2° posto dell’Area 7 Notizie correlate Leggi anche: Saviano: “Fin quando quella dirigenza dell’Inter rimarrà al suo posto, il campionato non avrà la dignità per essere da esempio” Focene, il parco “Azzurra Matiddi” chiude per lavori: via alla riqualificazione dell’area giochiFiumicino, 26 marzo 2026 – Il Parco comunale “Azzurra Matiddi” di via dei Dentali, a Focene, resterà temporaneamente chiuso al pubblico a partire dal...