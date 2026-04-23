MotoGP il GP di Spagna farà da termometro dei valori in campo Aprilia sogna Ducati pronta a reagire con forza

Il Gran Premio di Spagna si svolgerà domenica 26 aprile a Jerez de la Frontera, con la Sprint prevista per il giorno precedente. La gara rappresenta un momento chiave per valutare le performance delle squadre e dei piloti in questa fase della stagione. Tra le case costruttrici coinvolte, Aprilia mira a confermare i progressi, mentre Ducati si prepara a reagire dopo le recenti sfide.

Il Gran Premio di Spagna di MotoGP avrà luogo domenica 26 aprile. La Sprint di Jerez de la Frontera si disputerà, ovviamente, sabato 25. Finalmente il Motomondiale riparte dopo un mese di pausa forzata, venutasi a creare a causa della guerra in Medio Oriente, che ha imposto il rinvio a novembre del Gran Premio del Qatar, originariamente programmato per il 12 aprile. Si riparte dopo un primo scorcio di stagione dominato dall’Aprilia, capace di vincere 3 Gran Premi su 3 e di issare due moto sul podio in ognuno dei tre appuntamenti disputati sinora. Almeno, se si parla di gare domenicali vere e proprie, il bilancio nelle competizioni dimezzate del sabato non è altrettanto positivo, ma si tratta di un aspetto secondario.🔗 Leggi su Oasport.it

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