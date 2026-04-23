Una disputa legale coinvolge la conduttrice televisiva e il gruppo di produzione, con accuse che riguardano questioni contrattuali e diritti d’immagine. La causa è stata intentata dopo una lunga collaborazione tra le parti, e si sono susseguite dichiarazioni e controrepliche. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, mentre le udienze di tribunale sono ancora in corso. Nessuna delle parti ha rilasciato commenti ufficiali sui dettagli del procedimento.

Quando i riflettori si spengono, a volte le tensioni restano accese dietro le quinte. Ed è proprio fuori dagli studi televisivi che si sta consumando uno scontro destinato a far discutere: quello tra Barbara D’Urso e Mediaset. Dopo anni di assenza dai palinsesti, la presentatrice ha deciso di passare alle vie legali, aprendo un fronte delicato che coinvolge non solo questioni professionali, ma anche dinamiche interne all’azienda e rapporti mai chiariti. Barbara D’Urso contro Mediaset: l’accusa gravissima. A distanza di circa tre anni dall’uscita di scena, D’Urso ha scelto di rivolgersi al tribunale dopo che il tentativo di mediazione non ha portato a nessun accordo.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Barbara D’Urso trascina Mediaset in tribunale, guerra con Berlusconi, Toffanin e Maria De Filippi: accuse gravissime

Notizie correlate

Leggi anche: CHOC! BARBARA D’URSO PORTA MEDIASET IN TRIBUNALE: I PUNTI DEL CONTENZIOSO

Mediaset e Mfe trascinano Corona in tribunale: chiesti 160 milioni di euro. Tra i richiedenti Pier Silvio Berlusconi, De Filippi, Gerry Scotti e altri«Quanto diffuso dal progetto Falsissimo e da Fabrizio Corona, attraverso una violenza verbale inaudita, costituisce un insieme di menzogne, falsità e...

Tutti gli aggiornamenti

Barbara D’Urso fa causa a Mediaset: «Diritti non pagati e limiti alle linea editoriale, gli ospiti dovevano essere approvati da Maria De Filippi e Silvia Toffanin»C'eravamo tanto odiati. Barbara d'Urso porta in tribunale Mediaset. Fallita la procedura di mediazione, la conduttrice ha deciso di denunciare l'azienda che tre anni fa l'ha messa alla porta dopo che ... ilmessaggero.it

Barbara D’Urso fa causa a Mediaset: «Diritti non pagati, gli ospiti dovevano essere approvati da Maria De Filippi e Silvia Toffanin»C'eravamo tanto odiati. Barbara d'Urso porta in tribunale Mediaset. Fallita la procedura di mediazione, la conduttrice ha deciso di denunciare l'azienda che tre anni fa l'ha messa alla porta dopo che ... ilgazzettino.it