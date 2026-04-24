Il Pentagono ha sequestrato tre petroliere iraniane situate tra India, Malesia e Sri Lanka. Le operazioni fanno parte di un'azione militare statunitense in risposta a tensioni crescenti nella regione asiatica. Nel frattempo, l'ex presidente ha annunciato l'estensione delle operazioni navali in Asia, mentre l'Iran ha dichiarato di considerare una minaccia lo Stretto di Hormuz. La situazione coinvolge diverse nazioni e aumenta la complessità delle relazioni internazionali in quell'area.

? Cosa sapere Il Pentagono sequestra tre petroliere iraniane tra India, Malesia e Sri Lanka.. Trump estende le operazioni navali in Asia mentre l'Iran minaccia lo Stretto di Hormuz.. Le navi della Majestic X e altre imbarcazioni sono state intercettate dal Pentagono tra l’India, la Malesia e lo Sri Lanka, mentre Donald Trump ordina interventi diretti contro i convogli iraniani in ogni zona operativa. Il fronte marittimo si sta allargando drasticamente oltre le acque del Golfo. Mentre le trattative con Teheran restano sospese nei corridoi di Islamabad senza una data certa, la tensione tra Stati Uniti e Iran è precipitata a causa di una serie di blocchi incrociati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra navale in Asia: il Pentagono blocca 3 petroliere iraniane

Trump’s Blockade Bluff vs Iran & China: Why the US Can’t Win in Hormuz

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