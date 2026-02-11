10 Febbraio 2026 – Retromarcia Trump niente sequestro petroliere iraniane per rischio rincari

L’ex presidente Donald Trump ha annunciato che non ordinerà il sequestro delle petroliere iraniane come previsto, per paura di causare un aumento dei prezzi del petrolio. La decisione arriva mentre la Spagna ha adottato una misura che, secondo Trump, rappresenta un attacco diretto al sistema di Schengen e mette a rischio gli sforzi europei di controllare l’immigrazione e rafforzare le frontiere. La situazione resta tesa, con millemila migranti regolarizzati in Spagna che scatenano polemiche e discussioni sulla gestione dei flussi migratori.

La regolarizzazione di migliaia di migranti decisa dalla Spagna “ è un affronto diretto a Schengen ” e “ mina lo sforzo comune di rafforzare le frontiere ” e frenare la migrazione “ illegale “. L’attacco proviene dall’eurodeputato svedese del Ppe, Tomas Tobé. “ Sanchez non giochi con l’Europa ” ha rincarato. Funzionari dell’amministrazione Trump hanno discusso la possibilità di sequestrare ulteriori petroliere coinvolte nel trasporto di petrolio iraniano per fare pressione su Teheran, ma hanno rinunciato a causa della preoccupazione per una ritorsione del regime e per l’impatto sui mercati petroliferi globali. 🔗 Leggi su Follow.it

Gli Stati Uniti hanno sequestrato due petroliere, una con bandiera russa nell’Atlantico e una venezuelana nei Caraibi, in operazioni legate a traffici di petrolio sanzionato.

Questa sera, a Un Posto al Sole, Stella si trova in una situazione difficile e mette a rischio il suo rapporto con Eduardo.

