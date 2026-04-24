Il presidente americano ha dichiarato di non aver bisogno di usare armi nucleari in Iran, affermando che non sono necessarie. Nel frattempo, è arrivata nel Golfo una terza portaerei, la USS George HW Bush, che si aggiunge alle unità già presenti nella regione. La presenza militare si intensifica mentre si susseguono aggiornamenti sulla situazione tra gli Stati Uniti e l’Iran.

Roma, 24 aprile 2026 - Il presidente americano Donald Trump è apparso disteso ieri nell’annunciare il buon esito dell’incontro tra la delegazioni israeliana e quella libanese che ha portato alla proroga di tre settimane del cessate il fuoco, un problema in meno per il tycoon al tavolo dei negoziati con l’Iran. Trump è anche rimasto stupito alla domanda se avrebbe mai usato l’atomica contro l’Iran, fatta dai media forse in seguito all’improbabile voce che gira sul web di uno stop sui codici nucleari da parte del generale Dan Caine, capo dello Stato Maggiore congiunto Usa, a un tycoon che li aveva chiesti, furioso con Teheran, a una riunione il 16 di aprile.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran, la diretta. Trump assicura: “Non userò l’atomica, non ne abbiamo bisogno”. Arriva la terza portaerei: la USS George HW Bush

Alta tensione in Iran. Trump: “Non permetterà a Teheran di avere armi nucleari”

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